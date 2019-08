Washington nomme un émissaire pour les Balkans

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé vendredi la nomination d'un représentant spécial pour les Balkans occidentaux, le diplomate Matthew Palmer, qui devra notamment plaider la cause de l'intégration de plusieurs pays d'Europe du Sud-Est dans les institutions européennes et transatlantiques.

"Dans ses fonctions, Palmer mènera nos efforts pour renforcer l'action diplomatique américaine en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et se concentrera sur l'intégration des pays des Balkans occidentaux dans les institutions occidentales", a déclaré le département d'Etat américain dans un communiqué. Cette région regroupe la Macédoine du Nord, l'Albanie, la Bosnie, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo. Les Etats-Unis plaident traditionnellement pour l'adhésion des pays de cette région à l'Otan et/ou à l'Union européenne. Matthew Palmer, qui reste par ailleurs vice-secrétaire d'Etat adjoint pour l'Europe, se rendra en Slovénie dimanche pour participer au Forum stratégique de Bled, avant d'assister, jusqu'au 10 septembre, à des réunions à Bruxelles, Vienne et Podgorica. (Belga)