Washington "profondément préoccupé" par les nouveaux logements israéliens en Cisjordanie

Les Etats-Unis ont affirmé mardi être "profondément préoccupés" par l'annonce israélienne de la construction de plus de 1.000 nouveaux logements dans des colonies juives de Cisjordanie occupée.

"Nous sommes profondément préoccupés par le projet du gouvernement israélien", a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. "Nous nous opposons fermement à l'extension des colonies, qui est totalement contraire aux efforts pour faire baisser les tensions et garantir le calme, et qui nuit aux perspectives de solution à deux Etats" israélien et palestinien, a-t-il ajouté. "Nous estimons aussi que tout effort visant à légaliser rétroactivement des colonies illégales est inacceptable", a-t-il poursuivi, assurant que de hauts responsables américains avaient fait part de ces positions "directement" à leurs homologues israéliens. Il s'agit d'une des positions les plus fermes prises par les Etats-Unis à l'égard de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens depuis l'arrivée du président Joe Biden à la Maison Blanche en début d'année. Son prédécesseur Donald Trump avait lui adopté une position plus compréhensive. Son secrétaire d'Etat Mike Pompeo avait même modifié en 2019 la doctrine américaine, affirmant que Washington ne jugeait plus les colonies comme contraires au droit international, une décision célébrée par Israël mais dénoncée par les Palestiniens.