Washington sanctionne une importante banque libanaise, Jammal Trust

Le gouvernement américain a annoncé jeudi sanctionner une importante banque libanaise, Jammal Trust, qu'il accuse de fournir des services bancaires au Hezbollah, selon un communiqué du Trésor jeudi.

Jammal Trust qui opère au Liban depuis plusieurs décennies, est officiellement qualifiée par Washington d'organisation "terroriste" pour avoir fourni des services financiers au conseil exécutif du Hezbollah et à la Fondation des martyrs, basée en Iran. L'établissement bancaire est accusé d'avoir laissé le Hezbollah utiliser des comptes pour payer ses représentants et leurs familles et d'avoir "activement dissimulé ses relations bancaires avec de nombreuses organisations affiliées à la Fondation des Martyrs". Cette dernière organisation, déjà placée sur la liste noire des sanctions américaines depuis 2007, est considérée comme une entité parapublique iranienne transmettant un soutien financier au Hezbollah notamment. Quatre autres filiales de Jammal Trust, spécialisées dans l'assurance, sont également mises à l'index. "Les institutions financières corrompues comme Jammal Trust sont une menace directe à l'intégrité du système financier libanais", a affirmé la sous-secrétaire au Trésor en charge de la lutte contre le financement du terrorisme, Sigal Mandelker. Ces sanctions gèlent les avoirs de la banque aux Etats-Unis et en interdit les transactions via le système financier américain. Le Trésor américain enjoint le gouvernement libanais à pallier aux conséquences de ces sanctions pour "les détenteurs innocents de comptes en banque qui ignoraient que le Hezbollah mettait leurs économies en danger", affirme encore le communiqué.