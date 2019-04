Washington soutient "pleinement" le peuple vénézuélien dans sa "quête de liberté"

(Belga) Les Etats-Unis ont affiché mardi leur soutien au peuple vénézuélien dans sa "quête de liberté", réaffirmant leur appui sans faille à l'opposant Juan Guaido qui a revendiqué le ralliement de soldats depuis une base militaire de Caracas.

"Aujourd'hui, le président par intérim Juan Guaido a annoncé le début de l'Opération Liberté", a tweeté le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. "Le gouvernement américain soutient pleinement le peuple vénézuélien dans sa quête de liberté et de démocratie", a-t-il ajouté. Une cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis et le Canada, ont reconnu Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela et réclament le départ de Nicolas Maduro. (Belga)