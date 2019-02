Washington va établir un centre militaire médical régional à Abou Dhabi

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé dimanche leur intention d'établir un grand centre militaire médical à Abou Dhabi, financé par les Emirats arabes unis, pour traiter en urgence des militaires de ce pays et des forces américaines basées au Moyen-Orient.

Il sera "très similaire au centre médical dont nous disposons pour nos troupes à Landstuhl, en Allemagne", a déclaré le général américain Charles Hooper, directeur de l'Agence de défense et de coopération sécuritaire, en marge d'un salon international de la défense (Idex) qui se tient tous les ans à Abou Dhabi. A la question de savoir si une date avait été fixée pour l'ouverture de ce centre médical, il a répondu: "à ma connaissance, non. Nous sommes à un stade préliminaire pour l'établir, mais nous sommes très excités". Les Etats-Unis espèrent que ce centre médical régional "contribuera à sauver les vies non seulement de soldats émiratis" mais aussi celles de soldats américains dans la région, a ajouté le général Hooper. Washington et Abou Dhabi sont des alliés de longue date et entretiennent des relations très étroites, notamment dans les domaines économique, politique, de la défense et du renseignement. (Belga)