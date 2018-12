Wild Oats XI remporte son 9e Sydney-Hobart, un record

Le supermaxi Wild Oats XI, déjà huit fois vainqueur de la classique Sydney-Hobart à la voile, a remporté l'édition 2018 après une féroce bataille avec trois autres supermaxis, dont le tenant du titre Comanche, qui menait encore jeudi.

Wilds Oats XI a franchi le premier la ligne d'arrivée fixée à Hobart après une course de 628 milles (1163 km), vendredi matin, aux alentours de 08h20 locales.

Vainqueur entre 2005 et 2014, Wild Oats XI signe donc un 9e succès record.

La 74e édition a été marquée par une lutte très serrée entre les quatre supermaxis, les plus grands voiliers et les plus rapides aussi: Wild Oaks XI et Comanche donc, mais aussi Black Jack et Infotrack. Les quatre bateaux n'étaient séparés que de cinq milles avant l'attaque victorieuse de Wild Oaks XI, vendredi au petit matin.

Cette victoire est un soulagement pour la famille Oatley, qui possède le voilier Wilds Oaks XI, après trois ans d'insuccès. Le bateau avait bien coupé la ligne le premier en 2017 avant d'être déclassé à la suite d'une pénalité d'une heure en raison d'une presque collision. Comanche avait été déclaré vainqueur avec le record de la course en un jour, neuf heures, 15 minutes et 24 secondes.

Les voiliers de la famille Oatley avaient abandonné en 2015 et 2016.