Willy Borsus inaugure l'incubateur d'entreprises à l'entrepreneuriat féminin au Maroc

(Belga) Le ministre-président wallon Willy Borsus et le président de l'université de Meknès ont inauguré lundi l'incubateur d'entreprises à l'entrepreneuriat féminin de Min Alijiki, un projet de l'agence Wallonie-Bruxelles International (WBI) et du Maroc. L'incubateur d'entreprises, installé à l'université Moulay Ismail de Meknès, vise à aider et soutenir des femmes marocaines à concrétiser leur projet professionnel ou de création d'entreprise.

L'agence Wallonie-Bruxelles International soutient notamment l'incubateur d'entreprises via la formation de formateurs et la mise à disposition de locaux. Outre l'incubateur, le programme Min Ajliki vise le développement personnel de la femme marocaine par son insertion sur le marché du travail. Plus de 18.000 femmes ont été sensibilisées par le programme et 2.100 ont été accompagnées. Le programme a permis la création de 230 entreprises par des femmes et a généré jusqu'à présent 591 emplois féminins. (Belga)