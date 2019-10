World Solar Challenge - La voiture solaire de l'équipe néerlandaise réduite en cendres, les Belges en tête

(Belga) La voiture solaire NunaX de l'équipe néerlandaise TU Delft a été complètement détruite après avoir pris feu durant le World Solar Challenge en Australie, compétition considérée comme le championnat du monde officieux des voitures solaires. La déconvenue permet à l'équipe belge de se positionner en première position lors des derniers kilomètres.

Le conducteur, qui avait hissé le véhicule en tête de la compétition et n'avait plus que 300 kilomètres à effectuer, n'a pas été blessé dans l'incident. L'équipe belge composée d'étudiants de l'université de Louvain (KUL), l'Agoria Solar Team, qui talonnait les Néerlandais, a fait part de sa déception et a adressé sa sympathie à l'équipe concurrente. Sur la carte du challenge, Agoria a pris la tête jeudi, à hauteur d'Adélaïde, ville au sud de l'Australie que les équipes participantes doivent rejoindre depuis Darwin, ville au nord de l'île-continent. "Avec seulement 100 kilomètres à parcourir avant la ligne d'arrivée, nous sommes actuellement en première place. (...) Nous nous concentrons sur notre voiture et les derniers kilomètres pour ramener à la maison notre premier trophée de première place", a tweeté l'équipe belge, vers 04h30 HB. (Belga)