WRC - Ott Tänak premier leader en Argentine, Thierry Neuville 5e

(Belga) Ott Tänak (Toyota Yaris WRC) a remporté la première course de classement au rallye d'Argentine, jeudi. Il est arrivé 1,6 seconde avant Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) et 1,7 seconde avant son partenaire Kris Meeke (Toyota Yaris WRC)). Le Belge Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) a réalisé le 5e chrono et est arrivé 2,1 après Tänak.

Le rallye d'Argentine a démarré avec une courte Super Spéciale de 1,9 km disputée dans les rues de Villa Carlos Paz. Une épreuve pour les participants qui ont dû attaquer avec des pneus durs ce parcours technique, lisse et trempé. "Si cette Super Spéciale était un défi, je ne peux pas imaginer à quel point le reste de la première étape sera difficile. Je vais essayer de profiter et d'obtenir un bon résultat, mais ce sera difficile!", a commenté Thierry Neuville sur Twitter jeudi soir. Vendredi seront courues sept courses de classement. Deux boucles de trois courses complétées par une Super Spéciale. En tant que leader du championnat du monde, Thierry Neuville sera le premier sur la piste. C'est souvent un désavantage lors de compétitions sur gravier. Les pluies des derniers jours ont en outre rendu le parcours particulièrement difficile. Il pourrait s'agir de la course la plus ardue de l'année. (Belga)