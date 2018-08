WTA Cincinnati - Mertens se qualifie pour les demi-finales en double

(Belga) Associée à la Néerlandaise Demi Schuurs, Elise Mertens a rejoint vendredi les demi-finales du double au tournoi de tennis sur surface dure de Cincinnati, aux Etats-Unis, épreuve WTA dotée de 2.874.299 dollars.

Elise Mertens et Demi Schuurs, formant la 6e paire tête de série, ont battu les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, première tête de série. Le match a duré 1h18 et s'est clôturé sur le score 6-4, 6-1. En demi-finales, Mertens et Schuurs affronteront Sabrina Santamaria et Kaitlyn Christian. La team belgo-néerlandaise les avait battues en juin au tournoi WTA de Rosmalen, aux Pays-Bas. En simple, Elise Mertens n'a pas pu franchir les quarts de finale au tournoi de Cincinnati. La Limbourgeoise de 22 ans s'est inclinée vendredi face à Petra Kvitova en trois sets: 7-5, 5-7 en 6-3. (Belga)