WTA Hobart - Flipkens se retire, pour cause de douleurs à l'épaule

(Belga) Kirsten Flipkens (WTA 78) a jeté l'éponge mercredi au tournoi WTA d'Hobart, en Australie, avant même son match de deuxième tour prévu contre l'Américaine Alison Riske (WTA 89). "Flipper" avait dû passer par les qualifications pour atteindre le tableau final de ce tournoi WTA International sur dur doté de 226.750 dollars, dont Elise Mertens est lauréate en titre.

Après avoir battu la Tchèque Kristyna Pliskova (WTA 62) lundi au premier tour du simple, elle s'était également qualifiée mardi pour le second tour du double, avec l'Américaine Nicole Melichar. Leur duo est deuxième tête de série dans le tableau de double. La joueuse de 31 ans, éliminée la semaine dernière par la Slovène Polona Hercog au deuxième tour du tournoi WTA néo-zélandais d'Auckland (dur/226.750 dollars), a cependant déclaré forfait mercredi. Dans une déclaration reprise par les organisateurs du tournoi d'Hobart, elle explique que son épaule "lui a causé quelques problèmes" et qu'il "lui a été conseillé de se reposer". "Je suis désolée de ne pas être en capacité de jouer mon match aujourd'hui, devant les fantastiques spectateurs d'Hobart", indique-t-elle. "C'est un de mes tournois favoris sur le circuit, et je suis impatiente de revenir l'année prochaine", conclut-elle. Via son compte Twitter officiel, elle a également répondu à un fan, précisant que son retrait "n'a rien à voir avec" l'Australian Open, vu qu'elle "n'y joue pas les qualifications". Flipkens fait partie des joueuses attendues à l'Open d'Australie, la première levée du Grand Chelem de l'année, pour laquelle elle ne doit toutefois pas passer par la case qualifications. Les matches de tableau final féminin du tournoi qui a lieu à Melbourne débutent lundi prochain, le 15. (Belga)