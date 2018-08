WTA San Jose - Mertens après sa revanche contre Konta: "La différence? J'ai été plus agressive"

(Belga) Elise Mertens (WTA 15) s'est qualifiée vendredi pour une nouvelle demi-finale sur le circuit WTA, au Mubadala Silicon Valley Classic, le tournoi sur dur de San Jose, doté de 799.000 dollars. La Limbourgeoise, 22 ans, a battu la Britannique Johanna Konta (WTA 48), 27 ans, 7-6 (7/4), 6-3 après être revenue de 5-2 dans la première manche et avoir écarté deux balles de set à 6-5, 15-40. "C'était stressant à la fin, mais je suis très heureuse d'avoir gagné", a-t-elle confié.

"J'ai joué point par point pour revenir à la fin du premier set", raconta-t-elle. "Je sais que tout est toujours possible en tennis et j'ai cru en moi. Après tout, je n'avais qu'un break de retard. J'étais donc tout à fait susceptible de refaire mon retard. Konta est une grande joueuse. Elle a beaucoup d'expérience. J'ai certes appris à la connaître et je me suis rendu compte que je devais être plus agressive pour l'empêcher de développer son jeu." Cette victoire est également une belle revanche pour Elise Mertens. La dernière fois que les deux joueuses s'étaient rencontrées, au tournoi WTA de Miami, en mars, la n°1 belge avait en effet été balayée 6-2, 6-1 par la Britannique au troisième tour. "Oui, le match avait été très rapide", sourit-elle. "Lorsque j'ai été menée 3-0 dans ce premier set, je me suis d'ailleurs dit 'Oh, non! Pas une nouvelle fois.' Mais bon, je me suis accrochée. La grande différence, c'est que cette fois-ci, j'ai été plus agressive, j'ai cherché à jouer les lignes, à plus rentrer dans le court. Le tout en essayant malgré tout de ne pas trop forcer, de garder un certain contrôle dans mes frappes. Je suis très contente", conclut-elle. Samedi, Elise Mertens retrouvera la Roumaine Mihaela Buzarnescu (WTA 24), 30 ans, qu'elle a encore battue en finale du tournoi de Hobart, début janvier, pour décrocher le premier de ses trois titres de l'année.