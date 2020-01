Australie: WWF Belgique lance une collecte de fonds pour "la catastrophe écologique"

WWF Belgique a débuté une campagne de collecte de fonds sur son site internet afin de lutter contre la "catastrophe écologique" causée par les incendies de forêt qui dévastent actuellement l'île-continent, a indiqué mardi l'organisation de protection de la nature.

Une telle collecte de fonds est également menée dans d'autres pays. "Nous allons, ensemble, remettre la somme d'argent récoltée à WWF Australie. Ce sera ensuite à cette dernière d'identifier les besoins les plus urgents pour lesquels l'argent peut servir. Il s'agira probablement d'une combinaison de plusieurs choses, à l'instar de centres d'accueil pour les animaux affectés. Selon une estimation prudente, 500 millions d'animaux sont déjà morts ou ont été brûlés", a déclaré le porte-parole du WWF Belgique, Koen Stuyck. Malgré le fait qu'aucune demande officielle d'aide n'ait émané de l'Australie, le WWF estime important de tout de même récolter de l'argent. "On pourrait penser que l'Australie est un pays occidental qui n'a pas besoin de notre aide, mais il s'agit d'une catastrophe écologique et nous constatons que le gouvernement australien ne prend pas beaucoup d'initiatives qui tiennent compte de cet aspect. Le gouvernement australien est composé de personnes ouvertement climatosceptiques", explique Koen Stuyck. (Belga)