Nicole, Hunter, Johanny,...qui étaient les 13 soldats américains tués dans l'attentat à Kaboul?

Jeudi, un attentat-suicide particulièrement meurtrier a frappé l'aéroport de Kaboul. L'attaque, revendiquée par le groupe Etat islamique au Khorasan, a tué au moins 85 personnes dont 13 soldats américains. La plupart sont des jeunes d'une vingtaine d'années. La victime la plus âgée avait 31 ans. Les portraits de ces militaires ont été partagés par De Standaard entre autres.

Nicole Gee, 23 ans

Nicole Gee avait 23 ans. La photo de cette jeune américaine a fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. On la voit porter un enfant Afghan dans ses bras à l'aéroport de Kaboul quelques jours avant de perdre la vie. Elle était "un soldat modèle", selon sa hiérarchie. "Je trouve la paix en sachant qu'elle a quitté ce monde en faisant ce qu'elle aimait", a écrit un ami. "Elle se souciait des gens. Elle aimait de tout son cœur. Elle était une lumière dans ce monde sombre."

Humberto Sanchez, 22 ans

Humberto Sanchez, originaire de Logansport, dans l'État de l'Indiana, a "courageusement répondu à l'appel de son pays pour servir", écrit le membre du Congrès Jim Baird à propos de l'homme de 22 ans. Je suis à la fois fier de sa vie et profondément attristé par cette perte. Puissions-nous ne jamais oublier son nom et son héroïsme".

Ryan Knauss, 23 ans

Ryan Knauss avait 23 ans et était originaire de Knoxville dans le Tennessee. Après le lycée, ce jeune homme s'était engagé dans l'armée. Il venait de terminer sa formation de militaire en tant que psychologue ; Il comptait vivre à Washington D.C. Selon son grand-père, c'était "un jeune homme motivé et qui aimait son pays." Sa belle-mère le décrit comme un jeune très intelligent et drôle qui aimait construire des choses lui-même et aider sa compagne Alena dans le jardin.

Daegan Page, 23 ans

Daegan Page, originaire d'Omaha (Iowa), était caporal dans les Marines et terminait les dernières semaines de son affectation en Afghanistan. "Un type formidable sur lequel on pouvait toujours compter", peut-on lire dans une déclaration de sa famille. A 23 ans, Page avait hâte de commencer des études supérieures et de jouer dans l'équipe de football américain de son université.

David Lee Espinoza, 20 ans

David Lee Espinoza, 20 ans, était originaire de Laredo, dans l'État du Texas. Il avait appelé sa mère un jour avant l'attaque qui allait lui coûter la vie. "Il m'a dit qu'il m'aimait", a dit Elizabeth Holguin. "Devenir un Marine était le rêve de sa vie. Il est mort en héros. Mon cœur a désormais un vide que personne ne peut remplir".

Kareem Nikoui, 20 ans

Kareem Nikoui était originaire de l'état de Californie. "Il aimait ce qu'il faisait", répond son père Steve. "Il a toujours voulu être un Marine. Il aimait le Corps, il était dévoué: il allait en faire une carrière. Il voulait y aller. Il n'a pas hésité un instant quand le devoir l'appelait. Je n'avais pas réalisé que mon fils avait été tué jusqu'à ce que je voie un groupe de marines se tenir devant ma porte", poursuit-il. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je suis encore sous le choc. Je ne comprends pas ce qui se passe".

Le père de Nikoui est également dur envers le président Joe Biden. "Ils ont envoyé mon fils là-bas pour remplir des papiers, et soudain il a dû rejoindre les Talibans pour assurer la sécurité. Je blâme nos chefs militaires. Biden a tourné le dos à mon fils. C'est aussi simple que cela".

Rylee McCollum, 20 ans

Rylee McCollum, un jeune homme de Bondurant, dans le Wyoming, s'est engagé dans le corps des Marines dès sa sortie du lycée. C'était sa première mission à l'étranger. "Il a voulu être un Marine toute sa vie, même quand il portait encore des couches, il portait une arme", a déclaré son père.

McCollum venait de se marier en mai, sa femme est enceinte de leur premier enfant et allait accoucher dans trois semaines. L'homme de 20 ans voulait être professeur d'histoire et entraîneur de lutte après avoir servi son pays. "C'était un gars dur mais amical qui avait un impact sur tous ceux qu'il rencontrait".

Jared Schmitz, 20 ans

A 20 ans, le caporal Jared Schmitz participait à sa première mission à l'étranger en rejoignant l'Afghanistan. Le jeune homme "avait toujours rêvé de devenir soldat", a fait savoir son père. "C'est tellement dur pour moi, je ne pourrais pas voir quel homme il serait devenu."

Hunter Lopez, 22 ans

Hunter Lopez était originaire du comté de Riverside, en Californie. L'homme de 22 ans voulait d'abord faire son service militaire et ensuite devenir policier, comme ses parents. Hunter a porté son uniforme avec amour et fierté. "Être un Marine n'était pas un travail pour lui, mais une vocation", a déclaré le service de police local.

Dylan Merola, 20 ans

Dylan Merola, originaire de Rancho Cucamonga en Californie, n'a été envoyé en Afghanistan qu'il y a quinze jours, lorsqu'il est apparu que les Américains avaient besoin de plus de soldats pour défendre l'aéroport contre l'avancée beaucoup plus rapide que prévu des talibans. "Repose en paix", écrit son frère sur les réseaux sociaux. Dis au revoir à papa et à grand-mère pour moi."

Maxton Soviak, 22 ans

Maxton Soviak, originaire de Berlin Heights (Ohio), a d'abord travaillé comme maître-nageur et technicien de maintenance, puis est devenu médecin dans la marine américaine. "C'est que mon beau, intelligent, obstiné, exaspérant et charmant petit frère a été tué hier en essayant de sauver des vies. C'était un putain de médecin, il était là pour aider les gens. Et maintenant il est parti, et ma famille ne sera plus jamais la même. Il y a un trou aussi grand que celui de Maxton qui ne pourra jamais être comblé. C'était juste un enfant. Nous envoyons des enfants mourir là-bas, des enfants dont les familles, comme la nôtre, sont aujourd'hui gravement touchées", écrit sa sœur Marilyn Soviak.

Johanny Rosario, 25 ans

Johanny Rosario était originaire de Lawrence, dans l'État du Massachusetts. "La principale demande de la famille à l'heure actuelle est le respect de la vie privée, mais aussi que l'on se souvienne de l'héroïne qu'elle était", a déclaré l'armée américaine.

Darin Hoover, 31 ans

Le sergent Darin Hoover de Sandy, dans l'Utah, avait 31 ans. "Taylor était un véritable héros", a déploré sa famille. "Il est mort en faisant ce qu'il aimait le plus : servir sa patrie".



© Twitter

Plus de 100.000 personnes ont été évacuées d'Afghanistan depuis le 14 août, et 5.400 sont encore réfugiées à l'aéroport pour quitter le pays, a dit le général Taylor.