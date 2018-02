Xavier Dolan annonce avoir coupé le rôle de Jessica Chastain dans son prochain film

(Belga) Le réalisateur québécois Xavier Dolan a annoncé dimanche soir avoir coupé le personnage joué par l'actrice américaine Jessica Chastain dans son prochain film, "The death and life of John F Donovan".

Dans plusieurs messages sur son compte Instagram, Xavier Dolan explique que la première version de son film durant plus de quatre heures, il a dû le retravailler. "Le personnage de Jessica Chastain a été, après mûre réflexion, coupé du film", révèle le réalisateur en soulignant que "ce fût un choix extrêmement difficile". La décision a été purement "éditoriale" et n'a rien à voir avec la performance de l'actrice, précise-t-il. Xavier Dolan dit avoir finalement jugé que le personnage de "méchante", joué par Jessica Chastain, s'insérait mal dans l'histoire. "je suis décu que la nature profonde de ce film n'ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci", ajoute-t-il. Xavier Dolan explique avoir voulu informer ses fans lui-même afin "d'éviter toutes sortes d'interprétations sordides ou inutiles". Pour autant, il se dit "ravi du film" et avoir "hâte de le partager", sans toutefois donner de date de sortie. "The Death and Life of John F. Donovan" est le projet le plus ambitieux du jeune réalisateur et son premier film tourné en anglais, avec un casting de stars comme Kit Harington ou Susan Sarandon.