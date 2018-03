Xi Jinping félicite Poutine et salue une relation sino-russe à son zénith

(Belga) Le président chinois Xi Jinping a félicité lundi son homologue Vladimir Poutine pour sa réélection la veille à la présidence russe, saluant une relation sino-russe à son zénith et exemplaire pour les relations internationales, a annoncé l'agence Chine nouvelle.

La relation entre les deux pays "est à son meilleur niveau historique, ce qui constitue un exemple pour l'édification d'un nouveau type de relations internationales fondé sur le respect mutuel, l'équité et la justice", a indiqué dans un message le président chinois, lui-même réélu samedi à l'unanimité à la tête de l'Etat par le parlement chinois. M. Xi, qui cumule déjà les fonctions de chef du Parti communiste chinois et des armées, a obtenu un nouveau mandat de cinq ans. Il avait au préalable fait modifier la constitution pour pouvoir se maintenir à la présidence au delà du terme prévu de 2023, devenant potentiellement président à vie. Vladimir Poutine, réélu dimanche pour un quatrième mandat avec un score dépassant 76%, pourra lui se maintenir jusqu'en 2024. "La Chine se tient prête à travailler avec la Russie pour continuer à faire progresser encore les relations sino-russes (et promouvoir) la paix mondiale", a estimé le président chinois. Moscou et Pékin, tous deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, se tiennent fréquemment sur la même ligne face aux pays occidentaux sur des dossiers comme la Syrie ou la Corée du Nord. (Belga)