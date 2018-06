XV de France: Brunel veut "bien perdre mais à condition que l'adversaire s'emploie"

"Je veux bien perdre mais à condition que l'adversaire s'emploie": le sélectionneur Jacques Brunel a appelé jeudi le XV de France à "ne pas rendre la tâche facile" à la Nouvelle-Zélande, samedi à Wellington, contrairement au premier test-match à Auckland (11-52).

A la question de savoir si les Bleus allaient avant tout chercher à limiter les dégâts samedi face aux doubles champions du monde en titre, Brunel a répondu: "Quand on sort d'un match comme ça... On va d'abord chercher à colmater les brèches (en défense, NDLR). Je veux bien perdre mais à condition que l'adversaire s'emploie et qu'on ne lui rende pas la tâche facile."

"Si jamais on arrive à être dans la partie à la fin, alors oui, j'espère qu'on aura l'ambition de gagner. Mais dans un premier temps, il faudra être capable d'endiguer (les attaques néo-zélandaises) et de construire (le match)", a ajouté Brunel, qui a admis que les Bleus étaient "affectés".

"Ils ont envie de montrer un autre visage. Il est toujours difficile de dire +on va rivaliser+, mais il faut être capable de les mettre plus en difficulté", a poursuivi le sélectionneur, mécontent de la défense tricolore dans la dernière demi-heure à Auckland (11-11 jusqu'à la 53e minute).

"On a fait des erreurs trop grosses... On ne peut pas faire ça face aux All Blacks. Je veux bien perdre contre une équipe qui impulse du mouvement, nous mette en difficulté et qu'on ne puisse plus se réorganiser. Mais pas sur un seul mouvement, parce qu'un joueur ne communique pas ou se trompe de placement" a-t-il aussi souligné.