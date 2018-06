XV de France: ô Belleau chaud!

Séduisant samedi dernier face à la Nouvelle-Zélande (13-26), Anthony Belleau engrange à 22 ans lors de la tournée de juin temps de jeu et expérience au poste d'ouvreur du XV de France. Qui attend toujours son titulaire, à un peu plus d'un an de la Coupe du monde.

Il devrait avoir l'occasion d'enchaîner une troisième titularisation en bleu, samedi à Dunedin pour le dernier test. Forcément de nouveau face aux All Blacks, contre qui il compte la moitié de ses six sélections!

Le pedigree de l'adversaire, double champion du monde en titre, explique en partie pourquoi le N.10 du RC Toulon n'a toujours pas connu la victoire avec la tunique tricolore sur le dos, revêtue pour la première fois en novembre dernier.

"Je suis impatient de gagner ce premier match, je sais que ça se débloquera un jour. J'ai quand même joué de très grosses nations mondiales" a-t-il déclaré mardi devant la presse.

A savoir également l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Ecosse. Evincé du groupe avec huit autres "fêtards" d'Edimbourg après ce dernier match, il a été rappelé pour cette tournée estivale.

Sans se mettre de pression, "simplement encore plus motivé pour remettre le maillot", avec lequel il a sans doute disputé son meilleur match samedi à Wellington.

Il acquiesce, mais nuance aussitôt, mettant en avant son faible nombre de sélections et quelques mauvais choix opérés.

Le discours d'un "garçon très raisonné", disait dimanche l'entraîneur des arrières français Jean-Baptiste Elissalde, qui allait même plus loin: "C'est assez déconcertant d'être aussi posé pour son jeune âge".

- 'Plus il jouera...' -

Belleau a en effet soufflé il y a deux mois ses 22 bougies et est seulement en passe d'achever sa première saison pleine chez les professionnels. Après s'être révélé fin mai 2017 en inscrivant, après la sirène, le drop de la victoire pour Toulon en demi-finales du Top 14 face à La Rochelle à Marseille (18-15).

Il est donc toujours en phase d'apprentissage à ce poste stratégique qui demande de la maturité.

La saison avec le RCT lui a permis d'en gagner, comme les précédents test-matches, et cette série au côté de l'aguerri Morgan Parra, face à la référence mondiale et son maître à jouer Beauden Barrett (qui sera forfait samedi): "Analyser ce qu'ils font, voire comment ils défendent, attaquent, fait progresser. Sur l'adaptation, la vision du jeu, j'engrange de l'expérience."

Elissalde souhaite qu'il continue: "Plus il jouera, meilleur il sera. On a tant dit qu'il fallait laisser (les ouvreurs) en place, qu'on les changeait tout le temps..."

"Il travaille beaucoup à l'entraînement. C'est un garçon sérieux, il a tout en main pour rester dans cette équipe. Qu'il continue à faire des efforts et il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas" ajoutait l'ancien demi de mêlée ou ouvreur international.

A quinze mois de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), cette équipe, justement, attend toujours son N.10, poste excessivement gonflé d'attentes qui porte "tout le jeu du rugby français sur les épaules", selon Elissalde.

Forcément, Belleau y pense, même si "la concurrence est rude" avec François Trinh-Duc et Camille Lopez, actuellement blessés, voire Jules Plisson (présent en Nouvelle-Zélande), Matthieu Jalibert et Lionel Beauxis (blessés).

"Quand on a la chance de pouvoir porter ce maillot, il faut répondre présent et être le plus performant possible si on veut espérer un peu plus après. Mais ne pas oublier que c'est au travers du collectif qu'on arrivera à s'épanouir sur le terrain" ajoute-t-il. Le discours d'un jeune homme qui gagne en expérience.