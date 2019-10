XV de France: Raka au rattrapage contre les Etats-Unis

Passé à côté lors du match de préparation perdu en Ecosse (17-14), l'ailier Alivereti Raka se voit offrir une nouvelle chance avec le XV de France, opposé mercredi aux Etats-Unis pour son deuxième match de Coupe du monde.

"On attend qu'il puisse exprimer son potentiel." La phrase est notée en rouge sur le bulletin de l'élève Raka. Un "doit mieux faire" du sélectionneur Jacques Brunel qui fait forcément référence à la triste copie rendue par le Clermontois à Edimbourg, en août.

Pénalisé à trois reprises, Raka avait aussi commis deux en-avants sans parvenir à faire la différence en attaque. Les promesses de Nice, où le Fidjien d'origine avait inscrit un essai d'entrée pour sa première sélection chez les Bleus, déjà face à l'Ecosse (32-3) une semaine plus tôt, s'étaient envolées.

Comme l'espoir d'intégrer la feuille de match face à l'Argentine pour le premier rendez-vous majeur des Français au Japon (23-21). Mais depuis son passage à vide écossais, Raka, 24 ans, a fait des progrès en classe, souligne le professeur Brunel. "Il nous a montré de bien belles choses depuis deux-trois semaines d'entraînement. On sent qu'il est revenu très bien physiquement."

Car "la bombe Raka", inarrêtable à ses débuts en Top 14 en 2016 - 8 essais en 9 matches -, a vécu deux ultimes saisons gâchées par les blessures et a eu du mal à retrouver son meilleur niveau à son retour au printemps. Les défenses adverses le connaissent désormais et redoublent de vigilance.

- "Qu'il bouge un peu plus" -

Mais Raka, naturalisé français fin 2018 dans l'espoir de postuler à la sélection, est toujours "capable de casser n'importe quelle défense, de créer des brèches et donc créer des situations pour déséquilibrer l'adversaire", estime Brunel. Qui a donné un devoir précis à l'intéressé pour retrouver le chemin de l'en-but: sortir de son aile.

"On voudrait qu'il bouge un peu plus, aille se proposer ailleurs. Il commence à le faire à l'entraînement, à se montrer disponible, ça peut être une arme intéressante. On espère qu'il sera à son avantage mercredi", dit Brunel.

L'appréciation était déjà la même lors de la préparation: début août à Oliva, en Espagne, Brunel avait déjà souligné la "tendance à rester dans sa zone" du nouveau venu chez les Bleus.

Fabien Galthié, entraîneur chargé de l'animation offensive et futur sélectionneur, lui avait inculqué de nouvelles leçons en défense. "Il me demande de monter défendre devant et de laisser le 15 derrière, c'est nouveau", expliquait Raka. De sa capacité à les retenir dépend son avenir immédiat au Japon.