XV de France: Thomas veut "se faire plaisir" face à la la Nouvelle-Zélande

L'ailier Teddy Thomas a souhaité mardi que le XV de France se fasse "plaisir" samedi à Dunedin lors du dernier test-match de juin face à la Nouvelle-Zélande, abordé avec "beaucoup de conviction" malgré deux défaites.

La première, large à Auckland le 9 juin (11-52), mais la deuxième encourageante (13-26), à quatorze contre quinze samedi à Wellington pendant près de 70 minutes après l'exclusion définitive de Benjamin Fall (son carton rouge a été annulé lundi).

Malgré cette longue période d'infériorité numérique qui doit avoir pesé sur les organismes, au bout d'une longue saison, Thomas a estimé que les Bleus avaient "encore de l'essence pour faire un gros match et sortir de cette tournée plein de bons souvenirs en tête".

"Il reste un test, en plus dans des conditions optimales (toit fermé et pelouse hybride, NDLR), donc qu'on se fasse plaisir et après on pourra aller en vacances tranquillement" a-t-il ajouté devant la presse mardi matin.

Les Bleus se sont justement fait plaisir en partie samedi à Wellington malgré la défaite, où ils ont largement eu la possession en seconde période, "remportée" 7 à 5.

"Cette performance collective redonne un peu confiance. On a prouvé certaines choses, qu'on était capables de tenir le ballon, de mettre (les All Blacks) en difficulté" a souligné l'ouvreur Anthony Belleau.

Aussi, les Bleus ont "tous envie de gagner un match" lors de cette tournée, a poursuivi le joueur de Toulon.

"(On aborde le dernier match) avec beaucoup de conviction. On veut montrer nous aussi qu'on apprend de match en match. On veut aller de plus en plus haut" a appuyé de son côté Thomas.