Yasmine Atid, la Bruxelloise de 4 ans, enlevée par son père pour rejoindre la Syrie, a été libérée: "On a réuni la maman et sa petite fille en Turquie"

Yasmine Atid, 4 ans, avait été enlevée par son père pour rejoindre la Syrie en mai 2017. L'homme, radicalisé en prison, s'est rendu dans ce pays accompagné aussi d'une adolescente, Firdaous, portée disparue à l'époque. Il a été tué depuis. L'adolescente avait pour sa part promis de ramener la fillette contre rémunération. Or, cela n'a pas été le cas lorsqu'elle est rentrée en Belgique, enceinte de M. Atid, en octobre dernier.

Selon nos informations, la petite Yasmine a été libérée. Elle a retrouvé sa maman et devrait fouler le sol belge prochainement.

"Je peux vous confirmer qu’elle est maintenant en Turquie avec sa maman. On a réuni la maman et sa petite fille en Turquie. On est en train de voir comment organiser le retour le plus rapidement possible vers la Belgique. Ça devrait peut-être encore être possible, mais je n’en suis pas encore tout à fait sûr. Les démarches sont lancées pour pouvoir le faire et en tout cas, ce sera le plus tôt possible", a indiqué Didier Reynders au micro de notre journaliste Vincent Chevalier.

Nous allons voir comment organiser le retour d’abord, et puis l’accueil à Bruxelles

Il ajoute: "La maman s’était rendue en Turquie pour pouvoir être au plus proche de la frontière et dans les meilleures conditions pour pouvoir retrouver sa fille. Je peux vous confirmer qu’on a pu réunir la maman et sa fille sur le territoire turque, donc elle est en sécurité (...) Je n’ai eu plus de détails, mais on me dit qu’elle est tout à fait sauve, donc je présume qu’elle n’a pas de problème de santé. Mais on en saura plus dans les prochaines heures. La première chose que l’on voulait vérifier, c’est que l’on puisse réunir la maman et sa fille et avoir des premiers contacts pour qu’elles puissent revenir le plus rapidement possible vers la Belgique".

Une rançon a-t-elle été payée ? "Il n’y a eu aucune intervention de l’Etat belge en la matière. Les contacts ont été pris sur place par la maman, mais il n’y a pas du tout de démarche de cette nature du côté belge. On l’a déjà refusé à plusieurs reprises dans le passé, il n’y a pas de raisons de changer d’avis maintenant", répond le ministre des Affaires étrangères et européennes. Avant de conclure: "Nous allons voir comment organiser le retour d’abord, et puis l’accueil à Bruxelles. Je pense que c’est là qu’elles souhaitent revenir. Nous allons voir avec les services concernés comment procéder".





Une décision du tribunal islamique avait été rendue le 16 mai 2018



Depuis la mort de son père, la petite Yasmine avait été récupérée par un groupe jihadiste en Syrie. A sa tête, Omar Omsen (de son vrai nom Omar Diaby), un Français originaire du Sénagal. Sa mère avait essayé par tous les moyens de la récupérer. Elle avait même payé des milliers d'euros à la milice syrienne.

Une décision du tribunal islamique avait été rendue le 16 mai 2018. Elle ordonnait que Yasmine soit rendue à sa maman mais jusqu'à présent, Omar Omsen avait toujours refusé d'obtempérer. "Il se décharge de cette responsabilité en affirmant que la décision ne lui revient pas dans le seul but que l'on parle de lui", nous avait confié la maman de la fillette en août dernier.

Suite à ce premier avis, un tribunal militaire islamique et un troisième magistrat ont confirmé la décision. Omar Omsen et son groupe ont donc cédé et libéré le petite Yasmine, saine et sauve.