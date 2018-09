Yémen: 84 morts dans des combats près de Hodeida après l'échec des pourparlers

(Belga) Onze combattants progouvernementaux et 73 rebelles Houthis ont été tués au Yémen dans de nouveaux combats autour de la ville stratégique de Hodeida (ouest), après l'échec de pourparlers qui étaient prévus à Genève, ont indiqué dimanche des sources médicales et hospitalières.

Ce bilan porte sur des combats, qualifiés de "violents", au cours des dernières 24 heures. Outre les morts, 17 combattants progouvernementaux ont été blessés, ainsi que "des dizaines" dans les rangs Houthis, selon les mêmes sources. Selon des responsables militaires progouvernementaux yéménites, les affrontements se sont déroulés notamment au sud et à l'est de la ville portuaire de Hodeida. Les forces progouvernementales ont réussi à atteindre la route principale reliant Hodeida à la capitale Sanaa et d'autres provinces, toujours selon les mêmes sources. L'aviation de la coalition anti-rebelles sous commandement saoudien a lancé des raids aériens sur cette route appelée "Kilo 16", ont ajouté ces responsables. Hodeida ainsi que la capitale Sanaa et d'autres régions du nord du Yémen, sont contrôlés depuis fin 2014 par les Houthis qui sont soutenus par l'Iran. L'ONU n'a pas réussi à réunir le gouvernement et les rebelles yéménites, en dépit de l'annonce de pourparlers qui devaient s'ouvrir jeudi dernier, reconnaissant son échec samedi. Le conflit a fait quelque 10.000 morts, en majorité des civils, et provoqué la pire crise humanitaire du monde, selon l'ONU. (Belga)