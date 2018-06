Yémen: des milliers de personnes fuient les combats à Hodeida

(Belga) Des milliers de personnes fuient les combats dans la ville portuaire de Hodeida au Yémen, cible d'une offensive depuis le 13 juin de la coalition anti-rebelles dirigée par l'Arabie saoudite pour en chasser les Houthis, a indiqué lundi l'ONU, qui s'attend à ce qu'elles soient de plus en plus nombreuses.

Environ "5.200 familles" ont quitté cette ville cruciale dans le pays pour les importations alimentaires et l'aide humanitaire, a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors de son point-presse quotidien. Quelque 600.000 personnes habitent cette cité portuaire et ses environs. "Des combats acharnés se sont poursuivis lundi à Hodeida", a-t-il dit, alors qu'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU était prévue dans l'après-midi sur le Yémen. Le nombre de gens fuyant les affrontements "devrait s'accentuer alors que les hostilités se poursuivent", a ajouté le porte-parole. Les Emirats arabes unis, un pilier de la coalition anti-rebelles au Yémen, ont exigé lundi un retrait "sans condition" des insurgés de Hodeida pour mettre un terme à l'offensive. Hodeida est sous l'emprise des rebelles Houthis depuis 2014. En un peu plus de trois ans, la guerre a fait près de 10.000 morts.