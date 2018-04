Yémen: l'ONU lance un appel de fonds de 3 milliards de dollars

(Belga) Les Nations unies ont demandé mardi aux donateurs près de trois milliards de dollars pour aider quelque 13 millions de personnes au Yémen, ravagé par la guerre.

"Le Yémen est actuellement la pire crise humanitaire dans le monde", a déclaré mardi à Genève le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, parlant de situation "catastrophique". Il a expliqué que l'ONU avait besoin, pour ses programmes d'urgence dans ce pays, de 2,96 milliards de dollars (2,4 milliards d'euros) pour cette année, car "nous pouvons et devons éviter que cela ne devienne une tragédie à long terme". L'an dernier, l'appel pour le Yémen était de 2,5 milliards de dollars et les dons ont totalisé 73% de cette somme. Mais les besoins ont encore augmenté, dans ce pays ravagé par la guerre opposant depuis 2015 une coalition dirigée par l'Arabie saoudite face aux Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent notamment la capitale. Selon l'ONU, 8,4 millions de personnes sont au bord de la famine au Yémen, dont la population dépend en grande partie de nourriture importée. L'Arabie saoudite et ses alliés ont bloqué l'an dernier les accès au pays par terre, mer et air, à la suite d'une attaque de missile par les Houthis qui a été interceptée peu de temps avant d'atteindre Ryad. Le blocus a été adouci, mais les restrictions concernant les livraisons persistent. Environ 10.000 Yémenites ont été tués et 53.000 blessés depuis le début de l'intervention saoudienne au Yémen. Cet appel intervient au lendemain d'une attaque sur le port de Hodeida, tenu par les Houthis, qui a tué plusieurs enfants, qualifiée mardi par l'ONU de "l'une des pires attaques sur des enfants depuis le début de l'escalade du conflit en mars 2015".