Yémen: pas d'accord sur une prolongation de la trêve, annonce l'ONU

Le gouvernement yéménite et les rebelles Houthis ne sont pas parvenus à un accord permettant de prolonger la trêve en vigueur depuis six mois dans un pays dévasté par la guerre, a annoncé dimanche l'ONU.

"L'envoyé spécial de l'ONU regrette qu'un accord n'ait pas été conclu aujourd'hui, alors qu'une prolongation et une extension de la trêve auraient apporté davantage de bienfaits significatifs à la population", selon un communiqué de l'émissaire Hans Grundberg. Depuis le 2 avril, des cessez-le-feu de deux mois, reconduits à deux reprises, ont relativement apaisé la vie des Yéménites, confrontés à l'une des pires crises humanitaires au monde en raison du conflit qui oppose leur gouvernement, appuyé depuis 2015 par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran. Soulignant que les négociations se poursuivaient, le diplomate suédois a appelé toutes les parties au calme, et a éviter "toute provocation ou action pouvant mener à une escalade de la violence". Outre un cessez-le-feu, la trêve prévoyait une série de mesures humanitaires, dont certaines n'ont pas été mises en oeuvre, les deux parties s'accusant mutuellement de ne pas respecter leurs engagements. L'accord a néanmoins permis la réouverture partielle de l'aéroport de Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis, et un acheminement plus fluide des marchandises, des carburants et de l'aide humanitaire dont dépendent deux tiers de la population d'environ 30 millions d'habitants.