Yémen: Saoudiens et Emiratis tentent de désamorcer le conflit à Aden

Une délégation militaire saoudo-émiratie est arrivée jeudi à Aden pour tenter de désamorcer la situation extrêmement tendue dans la grande ville portuaire du Yémen, où des milliers de manifestants se sont rassemblés pour réclamer l'indépendance du sud du pays.

Au coeur des discussions, selon des sources concordantes: un retrait des séparatistes qui ont ravi aux soldats du gouvernement des positions clés à Aden à l'issue de combats meurtriers la semaine dernière.

Ces combats ont rendu plus complexe le conflit qui fait rage au Yémen entre des unités progouvernementales soutenues depuis 2015 par une coalition formée principalement de forces d'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis, et les rebelles Houthis.

En effet, les deux camps opposés à Aden sont théoriquement alliés dans le combat contre les Houthis, cantonnés dans le Nord et appuyés politiquement par l'Iran, rival régional du royaume saoudien.

"La délégation militaire mixte est arrivée à Aden pour examiner la question du retrait des forces du +Cordon de sécurité+ des positions militaires et des bâtiments publics pris", a déclaré à l'AFP une source du gouvernement du président Abd Rabbo Mansour Hadi.

Un responsable séparatiste a confirmé de prochaines rencontres avec la délégation.

La semaine dernière, la force "Cordon de sécurité", bras armé du Conseil de transition du sud (STC, séparatistes), a pris aux forces pro-Hadi le contrôle du palais présidentiel, du siège du gouvernement et de positions militaires clés.

Les combats ont fait en quatre jours 40 morts et 260 blessés selon l'ONU. Et ils ont surtout mis à mal la cohésion de la coalition dirigée par Ryad contre les Houthis qui contrôlent la capitale Sanaa et une bonne partie du nord du pays depuis fin 2014.

- Exigence de retrait -

Depuis la perte de Sanaa, la ville d'Aden était devenue le siège provisoire du gouvernement Hadi. Jeudi, le ministère des Affaires étrangères a fait savoir qu'il y suspendait ses activités en raison de la "rébellion armée contre les institutions légitimes de l'Etat".

L'Arabie saoudite appuie le président Hadi, qui vit d'ailleurs en exil à Ryad. Les Emirats soutiennent le STC après avoir formé et armé les unités du "Cordon de sécurité".

La visite de la délégation saoudo-émiratie intervient après une rencontre lundi entre le roi saoudien Salmane et l'homme fort des Emirats, le prince héritier d'Abou Dhabi Mohammed ben Zayed Al-Nahyane.

Un communiqué diffusé par Abou Dhabi avait alors indiqué que l’Arabie saoudite et les Emirats étaient d’accord pour appeler les parties en conflit à Aden au "dialogue". Il avait aussi souligné le rôle "essentiel" de Ryad dans la stabilité régionale.

Ryad a proposé la tenue en Arabie saoudite d’une réunion entre les protagonistes à Aden. Le gouvernement Hadi a exigé au préalable le retrait des séparatistes des positions prises.

Le STC s'est dit lui prêt à y participer pour parler de paix sans évoquer un retrait. Il a dit aussi partager avec la coalition anti-Houthis l'objectif de "lutter contre l'expansionnisme iranien dans la région".

- Manifestation séparatiste -

En janvier 2018, des affrontements meurtriers avaient opposé les forces séparatistes aux unités pro-Hadi. Ils avaient pris fin après une intervention concertée saoudo-émiratie.

Le Yémen du Sud était un Etat indépendant jusqu'à la réunification en 1990. Dans le sud, existe toujours un fort ressentiment contre les Yéménites originaires du Nord, accusés d'avoir imposé par la force l'unification du pays.

Jeudi, les séparatistes ont mobilisé leurs partisans à Aden. Des milliers de Yéménites se sont rassemblés à Khor Maksar, dans le centre de la ville, en agitant des drapeaux de l'ancien Yémen du Sud.

"Révolution, Révolution", ou le "STC est notre dirigeant", ont-ils scandé.

Des responsables du STC accusent régulièrement le gouvernement Hadi de "corruption" et d’avoir laissé le parti islamiste Al-Islah influencer ses décisions.

La guerre entre les Houthis et le camp antirebelles a fait des dizaines de milliers de morts, la plupart des civils, estiment les organisations humanitaires.

Profitant du conflit, Al-Qaïda a renforcé son emprise dans le Sud et le Sud-est, et le groupe rival jihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué de nombreux attentats sanglants au Yémen.