Zakia Khattabi (Ecolo): "Le vrai ennemi de Charles Michel, c'est la N­-VA"

"Ne vous trompez pas d'ennemi", lance au Premier ministre Zakia Khattabi, coprésidente d'Ecolo, dans une interview accordée à La Libre Belgique et La Dernière Heure lundi. "Les vrais ennemis de Charles Michel sont dans son gouvernement, c'est la N­-VA", assure-t-elle.

En réponse à l'attaque du Premier ministre Charles Michel qui a accusé les partis d'opposition de se "trumpiser", Mme Khattabi répond qu'Ecolo "fait un travail d'opposition dans le contexte d'une démocratie qui est encore saine". "Les ennemis de la dé­mocratie, les vrais ennemis de Charles Michel, ils sont dans son gouvernement: c'est la N­VA", assène la co-présidente du parti d'opposition. En matière de politique migratoire, elle assure ne pas avoir d'"indignation sélective": "Ce que j'ai dit hier sous le gouvernement Di Rupo, c'est ce que je dis encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en plus, il y a les outrances de Francken (secrétaire d'Etat à la migration N-VA, NDLR), son discours fascisant et criminalisant. J'ose le dire". "Tous les jours, Francken piétine des deux pieds ce que la Belgique représente pour moi et ce que je représente pour la Belgique", déplore encore l'écologiste qui assure qu'elle "ne négociera pas avec la N­-VA en 2019". "Je ne crois pas me tromper en disant que tout le reste de ma famille politique, y compris du côté flamand, aura du mal à négocier avec la N­-VA au fédéral. Notre projet politique est aux antipodes de celui de la N­-VA", conclut-elle.