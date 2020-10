Zeta devient un ouragan en s'approchant du Mexique

La tempête tropicale Zeta est devenue lundi un ouragan et se dirige vers le Mexique avant d'atteindre les Etats-Unis dans la semaine, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC), basé à Miami.

L'ouragan, accompagné de vents à 130 km/h, se trouvait lundi après-midi à 170 km au sud-est de Cozumel, au Mexique.

Le NHC s'attend à ce que l'oeil de l'ouragan s'approche du nord de la péninsule du Yucatan dans la journée ou la soirée de lundi puis du nord du Golfe du Mexique mercredi.

Des pluies sont attendues jusqu'à mardi dans le Yucatan, les îles Caïman et une partie de Cuba; puis elles devraient s'abattre sur l'est du Mississippi, l'Alabama et le nord de la Géorgie mardi soir et mercredi.

Les intempéries pourraient aussi se faire sentir de la Louisiane à la Floride.

Le gouverneur de Louisiane, John Bel Edwards, a déclaré l'état d'urgence par précaution.

"Ce qui est bien et pas bien, c'est que nous avons eu beaucoup d'expériences cette année" en matière de tempêtes et d'ouragans, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Les ouragans Laura et Delta ont en effet frappé le littoral de Louisiane à peu près au même endroit récemment.

L'ouragan Delta avait auparavant balayé le sud-est du Mexique, où il avait déraciné des arbres et abattu des lignes électriques dans la péninsule du Yucatan.

La saison des ouragans dans l'Atlantique cette année est inhabituellement agitée, et plusieurs records ont été battus.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques, qui prévoient ainsi une augmentation de la proportion de cyclones de catégorie 4 et 5, les plus destructrices.