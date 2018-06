Ziad Takieddine jugé fin 2019 en France

(Belga) L'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, poursuivi en diffamation par l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant, sera jugé en décembre 2019 en France pour avoir affirmé avoir remis cinq millions d'euros d'argent libyen au camp de l'ex-président Nicolas Sarkozy.

L'audience du 19 décembre 2019 interviendra quelques semaines après un premier procès fixé aux 26 et 27 septembre 2019, où il est cette fois poursuivi par Nicolas Sarkozy pour les mêmes révélations. M. Guéant poursuit Ziad Takieddine, le directeur de publication du site d'informations Mediapart Edwy Plenel, mais aussi, à la différence de Nicolas Sarkozy, les journalistes qui ont écrit l'article litigieux et réalisé la vidéo qui l'accompagne. Toutefois, dans un autre procès en diffamation ayant opposé MM. Guéant et Takieddine en 2014, le tribunal avait décidé de surseoir à statuer en attendant l'issue de l'enquête tentaculaire sur des soupçons de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen de Mouammar Kadhafi, décédé en 2011. Un tel report pourrait se répéter dans ce volet si l'enquête n'est pas close. Dans une vidéo publiée le 15 novembre 2016 sur le site de Mediapart, accompagnée d'un article, l'homme d'affaires, présenté comme un intermédiaire dans les relations franco-libyennes, confiait avoir convoyé entre novembre 2006 et début 2007 "un total de cinq millions d'euros" dans des valises lors de trois voyages entre Tripoli et Paris. Des fonds qu'il aurait remis deux fois à Claude Guéant, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, mais aussi à l'ancien chef de l'État lui-même. Ces derniers avaient farouchement démenti ces allégations et annoncé des poursuites. (Belga)