Zimbabwe: comparution de 7 Chinois pour possession de cornes de rhinocéros

(Belga) Sept ressortissants chinois arrêtés deux jours avant Noël au Zimbabwe avec des morceaux de cornes de rhinocéros d'une valeur d'un million de dollars ont comparu en justice jeudi dans la ville touristique de Victoria falls.

Agés de 23 à 35 ans, les sept Chinois sont accusés d'avoir enfreint les lois sur la faune sauvage. Les inspecteurs ont trouvé des morceaux de cornes de rhinocéros cachés dans un matelas, dans des sacs plastique et dans des boîtes à leur domicile en périphérie de la ville, située à proximité des chutes Victoria. Les morceaux de cornes de rhinocéros saisis pesaient 20,98 kilogrammes, selon le parquet. Les sept accusés, sans emploi, ont comparu vêtus de la tenue kaki des prisonniers. Leur procès, qui devait commencer jeudi, a été repoussé au 9 janvier à la demande des procureurs. L'un des procureurs a déclaré qu'ils "préféraient ajouter dans cette affaire des accusations de blanchiment d'argent", précisant qu'il était "également question de vol de voiture". Les lois sur les parcs et la faune sauvage du Zimbabwe interdisent de posséder ou de vendre les produits issus d'animaux protégés. L'Afrique du Sud, pays frontalier du Zimbabwe qui abrite environ 80% de la population mondiale de rhinocéros, a perdu plus de 7.100 animaux lors des dix dernières années. Ce massacre nourrit un trafic destiné à plusieurs pays asiatiques, dont la Chine et le Vietnam, où la médecine traditionnelle attribue aux cornes de rhinocéros toutes sortes de vertus, dont celles de guérir le cancer ou l'impuissance. Elles sont pourtant composées de kératine, comme les ongles humains. (Belga)