Le présent règlement édicte les règles générales applicables à tout jeu concours organisé sur RTL.be, RTL- TVi, CLUB RTL ou PLUG RTL. Les conditions particulières à un concours seront reprises au-dessus du règlement général et dérogeront, le cas échant, aux présentes conditions générales.

Critères de participation Les jeux concours sont ouverts à toute personne majeure domiciliée en Belgique au moment du concours. Dans le cas particulier où des personnes mineures sont invitées à participer à des jeux-concours, elles le font sous la responsabilité d'un adulte mais jamais pour des jeux d'argent.

Descriptif des modalités de participation et de sélection des gagnants Plusieurs modes de participation sont possibles : Téléphone Fixe-Mobile

SMS-Voice deposit

Internet

Courrier De manière générale, plusieurs modes de sélection sont les plus fréquents :

En cas de participation par sms ou via un formulaire de participation simple sur Internet, le participant signale sa participation au concours par l'envoi d'un sms ou d'un formulaire internet simple. Le gagnant est sélectionné parmi les sms ou formulaires reçus, selon un algorithme prédéterminé.

En cas de participation par sms de candidature : le participant signale son souhait de participer au concours par l'envoi d'un sms de candidature. Un ou plusieurs candidats sont sélectionnés parmi les sms reçus, selon un algorithme prédéterminé et/ou sur base des motivations exprimées à la demande dans le message, le média étant seul juge en la matière. Ce(s) candidat(s) réponde(nt) ensuite à une ou plusieurs questions posées dans le cadre de l'opération, le ou les gagnant(s) sont alors déterminé(s) en fonction des réponses données et de la mécanique particulière du concours (un seul cadeau final ou un cadeau possible par candidat, ...). Une question subsidiaire peut être posée pour départager les éventuels ex-æquo.

En cas de participation par formulaire Internet de participation avec réponse(s) à une ou plusieurs questions : le participant qui souhaite participer au concours est invité à répondre à un questionnaire de x questions, le meilleur score déterminant le gagnant. Une question subsidiaire peut départager les éventuels ex-æquo. En cas de participation par formulaire Internet de candidature : le participant signale son souhait de participer au concours par l'envoi d'un formulaire internet de candidature. Un ou plusieurs candidats sont sélectionnés parmi les formulaires reçus, sur base des motivations exprimées par le candidat (originalité du message, de la situation, ...), le média étant seul juge en la matière.

Dans l'absolu, et quel que soit le mode de participation et de sélection requis, le média se réserve le droit d'opérer une sélection supplémentaire parmi les participants sur base de leur motivation et de leur disponibilité immédiate en fonction des spécificités du jeu-concours. Ainsi, il se réserve le droit de vérifier l'adéquation des candidats à une série de conditions (disponibilité pour le gain, profil particulier,...etc). Enfin, après identification du gagnant ainsi déterminé, celui-ci peut encore être évincé sur base du critère de durée entre deux participations gagnantes imposée par le média. (voir point 7. Limites particulières)

Dates et durée du concours Les dates seront déterminées au cas par cas.

Cadeaux Pour chaque opération, les cadeaux à gagner sont clairement présentés. Ces cadeaux sont personnels, incessibles et non susceptibles d'échange contre un autre lot ou en espèces.

Modalités d'avertissement du gagnant et de retrait du prix Les participants aux concours reconnaissent qu'ils pourront être disqualifiés de ceux-ci dès lors que les équipes responsables n'arrivent pas à entrer en contact avec eux par quelque mode de communication que ce soit, en ce compris dès le premier appel sans réponse.

En cas de participation par Internet, les participants aux concours reconnaissent également qu'ils pourront être disqualifiés dès lors qu'ils ne répondraient pas à un courrier électronique provenant des équipes responsables dans un délai de 24H.

Les gagnants recevront leur cadeau par Taxipost ou par coursier ou par tout autre mode désigné pour chaque jeu particulier. Le service de livraison lorsqu'il ne peut remettre le cadeau, dépose un avis de passage mentionnant ses coordonnées de façon à ce que le gagnant se mette directement en contact avec lui pour convenir d'un nouveau dépôt. En cas de non réponse du gagnant à cet avis endéans le délai imparti suivant la première date de passage à domicile, le ou les cadeaux gagnés redeviendront propriété de RTL Belgium S.A.

Identification du gagnant Le gagnant accepte de se prêter à des opérations promotionnelles diverses, notamment par des interviews, des prises de vues et des citations de son nom à publier notamment dans la presse écrite et audiovisuelle et sur Internet.

Limites particulières Le personnel de RTL.be, RTL-TVi, CLUB RTL, PLUG RTL, IP, Radio Contact, Bel RTL, des opérateurs audiotexte ou Internet et annonceurs et leurs éventuels sous-traitants pour le concours et leurs agences de publicité et de communication, ne peuvent participer aux concours RTL, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire de membres de leur famille ou de cohabitants résidant sous leur toit.

La participation de tout mineur d'âge sera soumise à l'accord écrit et préalable d'un parent ou d'une personne en ayant la charge. En cas de cessation de l'activité de la société offrant le cadeau avant la livraison de celui-ci, RTL Belgium S.A. se réserve le droit d'annuler le concours ou d'en modifier le prix. En pareil cas, RTL Belgium S.A. se trouve dégagée de toute responsabilité tant à l'égard des participants qu'à l'égard du gagnant.

Lorsque le concours porte sur un évènement (foire, spectacle, concert,…) pour lequel le cadeau consiste en un ou plusieurs accès à celui-ci, en cas de décision des organisateurs de l’évènement ou des autorités de l’annuler pour quelle que cause que ce soit préalablement ou le jour de l’évènement, RTL Belgium S.A. se trouvera dégagée de toute responsabilité tant à l’égard des participants qu’à l’égard du ou des gagnant(s). Les accès gagnés pour un évènement annulé ne pourront être compensés par aucun moyen.

Tout gain effectivement remporté entraîne automatiquement l'impossibilité de remporter un autre gain sur RTL.be, RTL-TVi, CLUB RTL ou PLUG RTL et ce, pour une durée de 2 mois minimum. Sauf disposition contraire, une seule participation par personne est autorisée. Toute participation contrevenant à ce principe sera considérée comme nulle.

Toute participation jugée comme entraînant une suspicion de fraude sera également considérée comme nulle. Pourra notamment entraîner une suspicion de fraude : toute manipulation des données informatiques liées au concours et la présence de gains parmi des adresses postales proches.

Dans ces derniers cas de figure, RTL Belgium S.A. se réservera le droit de disqualifier la ou les personnes soupçonnées de fraude ou/et d’annuler le concours, sans préjudice de la mise en cause de la responsabilité du ou des fraudeurs.

Modalités de réclamation Toute contestation ou réclamation relative aux jeux-concours est à envoyer par lettre recommandée à RTL Belgium S.A., avenue Jacques Georgin 2 à 1030 Bruxelles.

Demande d'information relative au concours RTL Belgium S.A. répondra aux demandes relatives aux jeux-concours à l’adresse suivante : info@rtl-tvi.be

Contrôle du concours (en plus des modalités de réclamation) Les jeux-concours sont placés de manière générale sous le contrôle du service concours de RTL Belgium S.A. et de manière particulière, vu l'importance des cadeaux, sous le contrôle d'un huissier de justice.

Dans le cadre d'un jeu intégré dans une émission, en cas de problème technique, de dérangement, d'incompréhension ou de conflit quant à la question ou la réponse, en cas d'incompréhension ou de conflit quant à quelque autre partie de l'émission, incluant l'utilisation du système informatique, la décision du Producteur de l'émission est souveraine.

Formule d'adhésion et de communication du règlement du concours Le fait de participer aux jeux-concours de RTL Belgium S.A. implique l'adhésion au présent règlement.

Le présent règlement est communiqué à toute personne qui en fait la demande écrite. Il est également publié sur le site internet correspondant à l'action ou sur le site générique du média organisateur.