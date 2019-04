Panne d'électricité constatée à Bruxelles et Ixelles

(Belga) Une panne de courant a été constatée à 1h25 mercredi dans les communes d'Ixelles et Bruxelles, a communiqué dans la nuit le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l'électricité dans la région de Bruxelles-Capitale, Sibelga.

Les artères concernées sont les avenues Franklin Roosevelt, de l'Uruguay, de la Colombie, de la Forêt, du Chili, du Pérou, et les chaussées de Boitsfort et de La Hulpe. La résolution prend plus de temps que prévu et le rétablissement est estimé vers 06h15 du matin, communique Sibelga. (Belga)