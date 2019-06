Pétrole: les réunions de l'Opep repoussées aux 1er et 2 juillet

(Belga) Les réunions de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) prévues les 25 et 26 juin à Vienne ont été reprogrammées aux 1er et 2 juillet, a annoncé mercredi l'organisation après plusieurs jours de tractations avec ses partenaires et en son sein.

L'Opep a indiqué sur son site que sa réunion semestrielle se tiendrait le 1er juillet dans la capitale autrichienne, suivie d'une réunion avec ses partenaires, dont la Russie, le lendemain. "Ces dates sont confirmées", a indiqué un représentant de l'organisation à l'AFP. L'incertitude régnait depuis mai concernant la date effective de ces réunions destinée à fixer les niveaux de production des principaux acteurs mondiaux, inquiétant les marchés. Depuis la fin 2016, l'Opep et des producteurs n'appartenant pas à l'organisation, à commencer par la Russie, ont noué un accord pour limiter leur production afin de peser à la hausse sur les cours. Cet accord est réétudié tous les six mois. Initialement prévue pour avril, la réunion avait été reprogrammée une première fois aux 25 et 26 juin, mais la Russie et l'Arabie saoudite avaient par la suite demandé à la décaler au 4 juillet, ce qu'avait refusé Téhéran sur fond de tensions dans le Golfe persique. Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, avait laissé entendre mardi, après une visite en Iran, qu'une décision sur la production serait être prise bientôt. "Nous avons observé qu'il reste de nombreuses incertitudes actuellement sur le marché, qu'il est indispensable de prendre des décisions pour le second semestre vers la fin juin, peut-être début juillet", a-t-il déclaré à la télévision publique russe après une visite en Iran. (Belga)