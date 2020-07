Après "Belle et Sébastien", le feuilleton des années 60 "Poly" arrive au cinéma (vidéo)

Après avoir porté "Belle et Sébastien" sur grand écran, Nicolas Vernier s’attaque à une nouvelle série culte des années 60: Poly. Le film sortira au cinéma début octobre.

Cécile, 10 ans, emménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise, fraîchement divorcée. L’accueil du village n’est pas chaleureux et l’intégration compliquée. Lorsqu’un cirque s’installe, Cécile rencontre Poly, le poney vedette. Après avoir découvert les maltraitances infligées à l’animal, Cécile décide de le faire évader et le protège.

Nicolas Vernier signe ici un film familial et onirique à l’image de ses autres films, comme "Belle et Sébastien" et , plus récemment, "Donne-moi des ailes". Il explore une nouvelle fois la nature et les animaux par le biais de la relation avec un enfant. François Cluzet, Julie Gayet et Patrick Timsit sont au casting. Rendez-vous le 7 octobre pour voir le résultat.