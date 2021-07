Connue pour ses selfies spectaculaires, cette star d’Instagram est morte après être tombée d’une falaise

Sofia Cheung, 32 ans, vedette des réseaux sociaux, est décédée dans sa quête de photos sensationnelles. Cette jeune femme éprise de liberté, qui aimait la nature, les randonnées, le kayak et autres activités d’extérieures ne donnera plus de ses nouvelles à ses 34.000 abonnés sur Instagram. "Repose en paix", peut-on désormais lire ça et là en commentaires de ses anciennes publications.



Samedi 10 juillet, la jeune femme était partie en randonnée avec trois amis à Ha Pak Lai, un parc naturel de Hong Kong connu pour son panorama exceptionnel, notamment lors du coucher de soleil. Sofia Cheung se trouvait au bord d’une cascade lorsqu’elle a glissé sur un rocher et a chuté 5 mètres plus bas. Ses amis ont averti les secours immédiatement. La jeune femme a été conduite dans un hôpital de Hong Kong où elle a été déclarée morte à son arrivée.