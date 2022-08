Envie de passer votre journée près d'un cours d'eau? "Le camping sauvage, la pêche, les barbecues sont interdits"

Alors que les températures flirtent ce mercredi après-midi avec les 30 degrés Celsius, beaucoup d'entre vous vont chercher de la fraîcheur dans les cours d'eau. Notre journaliste Sébastien Prophète était en direct dans le RTLINFO13H de Pont-à-Lesse près de Dinant.

"Ce midi, il y a déjà beaucoup de monde dans cette zone de baignade", atteste notre journaliste. Et de poursuivre: "Il y a au total en Wallonie 33 zones de baignade. Pour l'instant, 9 sont interdites. Pour que tout se passe au mieux sur place, l'association "Contrat de rivière" envoie des équipes qui vont à la rencontre des gens présents au bord de ces cours d'eau".

Marie Eenens, travaille en tant qu'étudiante pour cette ASBL, elle explique en quoi consiste son job. "Notre rôle, c'est de sensibiliser les usagers à adopter un comportement adapté. Les principaux thèmes qu'on aborde concernent le camping sauvage qui est interdit, ainsi que les feux et les barbecue interdits en cette période de sécheresse. La pêche aussi est interdite à cause de la sécheresse. On demande aussi aux gens de ne pas construire des barrages qui sont néfastes pour l'écosystème de la rivière. Et nous parlons aussi en général du nourrissage des oiseaux également interdit. Et bien sûr, c'est très important, on demande aux gens ne pas abandonner leurs déchets. On en retrouve tous les jours beaucoup", complète-t-elle.