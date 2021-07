Courir en ayant les bases d'auto défense: voici le projet "Combat Warm-up" lancé par deux célèbres athlètes belges (vidéos)

Kim Gevaert (athlétisme) et Laurence Rase (taekwondo) ont lancé "Combat Warm-up". Le projet des deux anciennes sportives belges s'adresse à toutes les femmes qui pratiquent le jogging. Dans des capsules vidéos, elles donnent des conseils pour bien s'échauffer, mais surtout, pour avoir des bases d'auto défense. Issus de deux disciplines différentes, elles s'unissent pour un running en toute sécurité.

Elles expliquent des gestes simples à adopter en cas d'attaque, car les femmes sont encore victimes d'agressions pendant leur footing. À travers "Combat Warm Up", elles proposent des exercices accessibles à tous et qui ne nécessitent pas beaucoup de force ou de connaissances. Une vidéo explique quels gestes entreprendre en cas d'attaque par-derrière. Une autre en cas d'attaque frontale. Une dernière en cas d'attaque sur le côté. Les techniques présentées permettent surtout de se dégager d'une attaque.

Il était important pour les deux sportives de mettre en avant ces techniques d'autodéfense, car des femmes sont encore victimes d'agressions pendant leur jogging.

Certaines changent leurs habitudes

Certaines joggeuses ont modifié leurs habitudes de course. Laetitia, joggeuse, évite certains endroits, car "il y a très peu de personnes à qui on peut s'adresser si on est en difficulté, donc j'évite".

La coureuse s'impose ces précautions, car elle ne se sent pas en sécurité lorsqu'elle court. "Il n'y a pas très longtemps, aux alentours d'un bois, une camionnette s'est arrêtée et ils n'ont vu que moi en fait. Dès qu'ils ont vu mon compagnon, ils ont redémarré". Son partenaire craint aussi que Laetitia se fasse agresser. Il l'encourage donc à être prudente. "Je cours avec une montre connectée et donc mon compagnon peut me suivre grâce à ça", dit-elle.

La jeune femme ne court plus seule quand il fait noir. Elle s'est inscrite dans le groupe de joggeurs de Fosses-la-Ville "Je cours pour ma forme".

Ce type de clubs de jogging enregistre énormément de nouvelles inscriptions de femmes depuis la médiatisation de certaines agressions de joggeuses. Plusieurs membres courent en groupe par peur d'une agression. "On a 80 % de femmes et quand on discute avec elles, un tiers sont là, car elles n'osent pas courir seules", explique Jean-François, l'animateur responsable du groupe.

D'autres femmes refusent de se restreindre comme Sophie, une autre joggeuse. Elle vit à la campagne et le bois se trouve à 600 mètres de chez elle. "Je n'ai pas du tout envie de me priver", lance la coureuse. Mais elle avoue qu'elle ne se sent pas toujours en sécurité. "Parfois, je me dis: 'Et s'il n'y a personne pendant 1 km, je pourrais rencontrer une mauvaise personne'".

Elles ont des pratiques différentes de la course, mais elle reconnaissent toutes que ce n'est pas normal pour une femme d'avoir peur de courir seule.