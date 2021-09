Une légende du cinéma nous a quittés: Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans

Avec plus de 80 films en soixante ans de carrière, Jean-Paul Belmondo était l’un des acteurs les plus populaires du cinéma français.

L'acteur français Jean-Paul Belmondo est mort, annonce son avocat. L'un des monstres sacrés du cinéma français s'est éteint à l'âge de 88 ans.



Acteur, producteur, directeur de théâtre, il avait joué avec panache une multitude de personnages au cours de sa carrière, tant dans des films populaires que d’art et essai.

Celui qu'on surnommait "Bebel" avait fait un AVC en 2001.



"Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a précisé son avocat, Me Michel Godest. L'acteur de légende a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables: jeune premier dans "A bout de souffle" ou encore pendu à un hélicoptère au-dessus de Venise dans "L'homme de Rio".



Paul Belmondo est né à Neuilly-sur-Seine le 9 avril 1933. Adolescent il se montre plus intéressé par le sport que par l’école, avec un goût prononcé pour la boxe, qu’il a longtemps pratiquée. C'est en assistant à une représentation des "Femmes savantes" de Molière à la comédie française que lui est venue la vocation pour le métier de comédien. Il commence à jouer dès 1950 et prépare chez Raymond Girard l’entrée au Conservatoire, où il est admis en octobre 1952. Il en sort en 1957 et débute le cinéma par des petit rôles, préférant le théâtre.

Le film qui le propulsera au rang de star s'intitule "A bout de souffle" de Godart en 1960. Il y tient le premier rôle aux côtés de Jean Seberg. "A bout de souffle" restera un film phare du mouvement de la Nouvelle vague.

