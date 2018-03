La Belgique en passe de devenir pionnière du virement bancaire: voici la nouveauté des banques pour faciliter les paiements

La Belgique se place comme pionnière du virement bancaire. Dès l'automne prochain, lorsque vous effectuerez un virement, le paiement pourra être instantané. Mais ce service ne sera pas forcément gratuit pour les clients. Nathanaël Pauly et Pascal Noriega s'y sont intéressés pour le RTL info 13h.

Actuellement, quand vous effectuez un virement bancaire, il faut attendre jusqu'à 1 jour ouvrable pour que l'argent arrive sur le compte du destinataire. À l'avenir, cela va changer : le paiement ne se fera plus après quelques heures, mais après seulement quelques secondes.

"Pour toute une série de paiements de factures à terme, fin du mois, ça n'aura pas une utilité immédiate; sauf si on se rend compte, le dernier jour du paiement de la facture, qu'on ne l'a pas encore payée. Alors on pourra avoir un paiement qui sera directement sur le compte du bénéficiaire, immédiatement", explique Rodolphe de Pierpont, porte-parole de Febelfin, la fédération du secteur financier.

Ces virements instantanés seront proposés par plusieurs banques à partir du mois de novembre. Pour permettre cette évolution, c'est toute une nouvelle infrastructure technique complexe qui doit être mise en place, et la Belgique veut être pionnière sur le sujet.





"Des services toujours plus immédiats"

"Il y a bien entendu toute une machine derrière, une technologie, le faire fonctionner en temps réel de manière immédiate, c'est effectivement un grand défi pour s'assurer que tout ça fonctionne correctement, ajoute le porte-parole de Febelfin. Et c'est un investissement que les banques belges veulent faire pour répondre à cette demande d'avoir des services toujours plus immédiats".

Reste la question essentielle du prix que cela va coûter au client, car ces virement instantanés ne devraient pas être gratuits. La question a été posée par Test-Achats, l'organisme de défense des consommateurs.





Un service payant ?

"Lorsque nous avons demandé à Febelfin si ces paiements instantanés seraient payants, ils ont dit qu'ils ne savaient pas encore et que les banques étaient libres d'en proposer ou non et de le faire payer ou non", déclare Julie Frère, porte-parole de Test-Achats

Ce service ne concernera dans un premier temps que les transactions réalisées en Belgique. Aucun autre pays de la zone euro ne propose pour l'instant ces virements instantanés.