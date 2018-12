Le CHR de la Citadelle de Liège déstocke: "Les gens doivent fouiller pour trouver leur bonheur"

Depuis ce midi, sur le parking de l’hôpital, il est possible d'acheter du matériel de bureau mais aussi du matériel scientifique et médical. Si jamais vous aviez besoin de microscope, d'éprouvette ou d'un lit spécialisé... Reportage de Benoit Duthoo avec Lionel Solheid.

Dans un hôpital, le matériel doit être rénové de temps en temps. Les techniques évoluent. Alors que faire des objets devenus superflus ? L’hôpital de la Citadelle a sa réponse : une brocante.



"Des vélos, un tapis de course, un rameur, un powerplate, un trampoline, du matériel de cuisine, de pharmacie (…) On a vraiment de tout et les gens doivent fouiller pour trouver leur bonheur", raconte Nathalie Evrard, porte-parole du CHR Citadelle



Une vente ouverte à tous

De 50 cents à 300 euros. Pour cette dernière somme, vous partez avec un tapis de course. Pour un lit médicalisé, trois positions avec balance intégrée. Comptez 250 euros.

"La vente s’adresse à tout le monde en fait. Au personnel de l’hôpital, aux médecins, aux Asbl, aux clubs de sport, aux maisons de repos, aux jeunes kinés par exemple qui voudraient se lancer dans le métier qui veulent acheter un vélo ou un tapis de course à prix réduit", égrène Nathalie Evrard.

C’est la troisième fois que l’hôpital revend ses équipements. Mais cette fois, les bénéfices iront à la toute nouvelle fondation CHR Citadelle. Son premier projet est inauguré cette semaine. Un centre dédié au bien-être des personnes atteintes du cancer.