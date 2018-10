Serge Larivière est décédé à l'âge de 60 ans.

Le comédien belge Serge Larivière est décédé à l'âge de 60 ans, a indiqué son agent samedi à l'agence Belga, confirmant une information de la RTBF.



Né le 12 décembre 1957, Serge Larivière était notamment connu pour le rôle de Jos dans les publicités de la kriek Belle-Vue, aux côtés de Thierry De Coster. Au cinéma, il a joué dans des dizaines de films belges et français dont "Le couperet" de Costa-Gavras avec José Garcia et Karin Viard, "J'ai toujours rêvé d'être un gangster" de Samuel Benchetrit avec Bouli Lanners, "Le grand soir", aux côtés de Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, "Quand la mer monte" avec Yolande Moreau, "Le silence de Lorna" des frères Dardenne, "Formidable" avec Stéphane De Groodt, "Petites Misères" avec Marie Trintignant ou encore "Mr Nobody" et "Le Tout Nouveau Testament" de Jaco Van Dormael, avec Catherine Deneuve.

Au théâtre, où il avait entamé sa carrière au début des années nonante, il avait obtenu davantage de premiers rôles, et notamment été dirigé par Joel Pommerat, Benno Besson, Michel Kacelenbogen, Philippe Blasband ou encore Charlie Degotte.

"En France, j'ai toujours été considéré comme inclassable, ce qui a parfois pu me poser préjudice dans ce pays où il faut absolument pouvoir mettre des étiquettes aux acteurs", commentait-il en juillet dernier dans une interview avec la plate-forme belge de production et de promotion culturelle AZ-ZA.

"En Belgique, il y a ce côté surréaliste.En France, jamais on ne m'aurait proposé de jouer l'amant de Marie Trintignant", s'amusait-il. Malgré sa très belle carrière au cinéma, le théâtre conservait une place très importante à ses yeux.

"Ce sont des mondes très étanches, qui ne se connaissent pas. Il y a un côté schizophrène au cinéma, c'est une industrie, il y a beaucoup de fric. Parfois, c'est angoissant. Si je n'avais pas le théâtre entre deux films, je deviendrais fou."