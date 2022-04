Qui animera le débat de l’entre deux tours de la présidentielle? La télé française met fin aux rumeurs

Depuis quelques jours, le doute plane. Quels journalistes animeront le débat de l’entre tours qui opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 20 avril? Pour représenter le service public, deux femmes journalistes étaient jusqu’ici évincées par l’opinion publique car trop politisées aux yeux des Français: Anne-Sophie Lapix, qui a montré à plusieurs fois son hostilité envers Marine Le Pen lors d'interview à des heures de grande écoute et Léa Salamé, qui a souvent été pointée du doigt pour l’engagement à gauche de son conjoint Raphaël Glucksman et sa forte présence pendant les émissions politiques de campagne.

Le verdict vient de tomber: ce sont bien les journalistes Léa Salamé, pour France 2, et Gilles Bouleau, pour TF1, qui animeront le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, le 20 avril à 21h. les deux chaînes de télé française l'ont annoncé ce jeudi 14 avril.

Gilles Bouleau est le présentateur du JT de 20h de TF1 depuis 2012. Léa Salamé, elle, est la coprésentatrice d'Elysée 2022, l'émission de première partie de soirée qu'a consacrée France 2 à la présidentielle ces derniers mois et travaille sur France Inter également/

Outre France 2 et TF1, qui l'organisent, le débat sera diffusé simultanément par les chaînes d'information en continu LCI et franceinfo.

Organisé quatre jours avant le deuxième tour, le 24 avril, il sera réalisé par Didier Froehly, un des grands noms de la réalisation télé, ont précisé les chaînes.

Suivi par 16,5 millions de personnes en 2017

En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat de l'entre-deux tours, déjà entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur l'ensemble des chaînes qui le diffusaient. C'était moins que lors des éditions de 2007 et 2012.

Le débat télévisé opposant les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle est une tradition depuis 1974.