RTL répond à vos questions: faut-il porter un masque dans une buvette de football?

Notre journaliste Julien Modave était sur le plateau du RTLINFO 13H ce midi. Il a abordé des questions précises posées par des citoyens via le bouton orange Alertez-nous sur les mesures décidées hier lors du comité de concertation.

Laurent de Bruxelles se pose cette question: "Je vais voir jouer mes petits-enfants au football la semaine prochaine. Qu'est ce qui change? Pourrais-je rentrer dans la buvette? Avec ou sans masque?"

Et Julien Modave de lui répondre: "Il faut rappeler la philosophie du Codeco de ce mardi. Désormais, le masque est obligatoire partout à l'intérieur sauf lorsque vous présentez votre Covid Safe Ticket (votre pass sanitaire). S'il est scanné, et que c'est positif, vous pourrez rentrer et enlever votre masque. Concrètement, cela signifie que lorsque Laurent regardera le match de son petit-fils il ne devra pas porter son masque et après être rentré dans la buvette et avoir scanné son Covid Safe Ticket, il ne devra pas porter de masque non plus. Parce que être dans une buvette, cela équivaut à être dans un endroit du secteur de l'Horeca."