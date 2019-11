Julien Clerc sort son nouvel album: 12 duos avec des stars de toutes générations

Julien Clerc publie son nouvel album, "Duos" , dans le quel il reprend ses succès avec des chanteurs de toutes générations.

Julien Clerc fête ses 50 ans de chansons avec douze chanteurs et chanteuses. De Maxime Le Forestier à Vianney, en passant par Carla Bruni ou Zaz. 12 duos qui revisitent ses succès incontournables.

Ma préférence, Mélissa, Double enfance ou encore Ce n'est rien. "On n'a pas touché aux tonalités parce que la tonalité allait à tout le monde, raconte le chanteur. Maintenant c'est vrai que quand vous faites un duo avec une femme, sur mes propres chansons, des fois, moi je dois un petit peu changer mon interprétation, m'adapter pour l'interprétation à l'artiste féminine avec avec qui je chante"

Parmi les rencontres les plus étonnantes, celle de Christophe Maé : "Parce que c'est une chanson qu'il a choisie de lui-même donc il a vraiment fait un choix, un choix du coeur et par contre là, moi, je vais pas varier du tout dans mon interprétation. Avec un homme, c'est pas la même chose. Par contre, lui, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose d'un autre éclairage sur la chanson. Certainement."



"La musique, la grande affaire de ma vie"



Et quand on lui demande comment ses chansons aussi facilement traversé les époques, il répond : "Si je suis là encore aujourd'hui c'est à cause de la musique. La musique, ça a toujours été ce qui m'a intéressé dans la vie et dès que j'ai été en âge d'en faire, d'en inventer, je n'ai jamais été attiré par autre chose dans la vie. C'est la musique qui aura été évidemment, avec ma vie privée, la grande affaire de ma vie". Et tout ça pour notre plus grand plaisir.