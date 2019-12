Jean-Yves Wargnies, ex-candidat de la Star Academy belge, blessé par balles: le voisin qui a eu un "coup de sang" suite à des travaux inculpé

Jean-Yves Wargnies, ancien candidat de la Star Academy belge et figure bien connue dans la région de Charleroi, a été gravement blessé par balle lundi matin à Marchienne-au-Pont. Le parquet de Charleroi nous donne des précisions ce mardi. L'auteur présumé des faits est âgé de 66 ans. Il dit avoir eu un "coup de sang" a cause des nuisances sonores dues aux travaux que monsieur Wargnies réalisait.

Peu après 14 heures ce lundi, le suspect est sorti de son entrevue avec le juge d'instruction. Celui-ci a retenu, pour son inculpation, les chefs de tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, nous indique le parquet de Charleroi.

Touché à la tête

Lundi matin, ce dernier travaille sur son toit. Le suspect vient à sa rencontre et une dispute éclate. Le suspect tire alors quelques fois en l’air. La victime annonce qu'elle va appeler la police, le suspect monte alors sur l’échelle et il tire dans sa direction. Il le touche à la jambe. La victime tente de s’enfuir. Le suspect le poursuit sur plusieurs mètres et tire à nouveau et le touche à la tête.

Ses jours sont en danger

A l’arrivée de la police sur place le suspect était présent et il s’en rendu de lui-même aux hommes du GSA, le groupe de sécurisation et d’appui de la police locale de Charleroi. Il était en possession d’une arme prête à l’emploi. L'individu avait déjà des antécédents judiciaires pour des faits de menace et des coups et blessures.

L'état de santé de la victime toujours critique.





