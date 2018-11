Réacteurs nucléaires indisponibles - Tihange 3 pourrait redémarrer en janvier, retard pour Doel 1

(Belga) Le retour progressif des unités nucléaires sur le réseau se poursuit, indique mardi Engie Electrabel. Les travaux sur Doel 1 prendront plus de temps que prévu. Ils devraient porter l'indisponibilité de la centrale du 10 décembre 2018 au 31 janvier 2019. A l'inverse, Tihange 3 pourrait revenir plus rapidement que prévu si la méthodologie d'action proposée par Electrabel est acceptée par l'AFCN. Tihange 1 a redémarré le 12 novembre en avance sur le planning initial.

Des travaux d'amélioration du design et de l'efficacité des unités étaient programmés en 2018 à Doel 1 et Doel 2. Ils ont permis de renforcer le niveau de sûreté des deux unités jumelles d'une puissance chacune de 440 MW, selon Electrabel. L'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a donné son autorisation le 2 novembre dernier pour remplacer la partie du tuyau concernée par la fuite à Doel 1. "Ces opérations sur Doel 1 ont laissé apparaître qu'il fallait réparer une partie plus importante des tuyaux. Ils sont complexes et sont combinés à des tests de qualification particulièrement exigeants. Par conséquent, en l'état actuel des investigations qui se font sous le contrôle de l'AFCN, Electrabel estime que le délai nécessaire pour réaliser les travaux porte l'indisponibilité de Doel 1 du 10 décembre 2018 au 31 janvier 2019", indique Electrabel. Par ailleurs, Electrabel a remis à l'AFCN une méthodologie d'action adaptée pour Tihange 3. "Cette méthodologie permettrait le retour sur le réseau de Tihange 3 en janvier. Elle consiste à terminer tous les travaux de béton pour répondre aux exigences de sûreté et à phaser le renouvellement complet des bétons non critiques. Si l'AFCN marquait son accord pour cette méthodologie d'action, Tihange 3 pourrait être de retour en janvier sur le réseau (la date de redémarrage estimée de Tihange 3 est à ce stade fixée au 2 mars 2019)", conclut Electrabel. (Belga)