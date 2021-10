"Grève" pour le climat à Louvain-la-Neuve ce vendredi: "On demande à nos ministres de se mettre d’accord avant la COP26"

Nouvelle manifestation pour le climat ce vendredi 22 octobre, à Louvain-la-Neuve. Les étudiants et certains écoliers vont se mettre en grève pour assister à l’action organisée sur la Grand-Place dès 12h45. Un événement qui sera aussi relayé à Gand, où d’autres jeunes se mobiliseront. Le but ? Montrer que les jeunes de la Wallonie et la Flandre parviennent à se mettre d’accord et ainsi appeler les Régions à faire de même à l’approche de la COP26.

Une nouvelle manifestation pour le climat se tient ce vendredi 22 octobre, sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve. Entre 11h et 15h, différentes activités et animations s’enchaîneront avec une action "sit-in" prévue de 12h45 à 14h. "On espère pouvoir mobiliser les étudiants de Louvain-la-Neuve, mais ce n’est évidemment pas la même attente que pour la marche du 10 octobre. Ici, c’est plutôt une grève étudiante, on espère quelques centaines de personnes. On a organisé ça sur la journée pour permettre aux étudiants de passer quand ils veulent", indique Adélaïde Charlier, co-fondatrice du mouvement Youth For Climate.

"De 11h à 12h30, ça sera plutôt un rassemblement. On n’attend rien de génial, c’est le début. Et de 12h45 à 14h, ça sera le point d’orgue, c’est le moment où on s’attend à avoir le plus de gens car c’est le temps de midi. Des discours seront aussi donnés. Puis de 14h à 15h, il y aura des petits concerts, etc.", détaille Paul Monier, membre du mouvement Youth For Climate et co-organisateur de l’événement à Louvain-la-Neuve.

Nos ministres ne se sont pas encore mis d’accord alors qu’on est à une semaine de la COP26

Cette grève des étudiants intervient alors que la COP26 débutera le 1er novembre prochain à Glasgow, en Ecosse. Et la Belgique n’est malheureusement toujours pas parvenue à trouver un accord à quelques jours de cette conférence mondiale sur les changements climatiques. Ce mouvement de grogne orchestré par les jeunes vient donc, une fois encore, taper sur le clou. "On sait qu’entre les Régions, nos ministres ne se sont pas encore mis d’accord alors qu’on est à une semaine de la COP26. Et s’il n’y a pas d’accord, la Belgique sera inutile là-bas", déplore la jeune militante.

Les jeunes attendent donc des actions concrètes dans les prochains jours de la part du gouvernement. "Si ce n’est pas le cas, ce sera une grande déception pour les Belges", poursuit-elle. Et pour insister sur l’importance d’un dialogue entre les différentes Régions, un événement similaire à celui de Louvain-la-Neuve est organisée en parallèle à Gand, en Flandre. "C’est une manière de décentraliser pour que les jeunes de partout puissent nous rejoindre mais aussi pour montrer que les jeunes de Flandre et de Wallonie arrivent à se mettre d’accord alors on demande aux ministres de faire la même chose et de se mettre d’accord avant la COP", souligne Adélaïde Charlier. "Le but, poursuit Paul Monier. C’est de dire que Flandre et Wallonie s’unissent chacune de leur côté avec une grosse manifestation à Gand et une à Louvain-la-Neuve. Il faut que le gouvernement se mette d’accord avant d’aller à la COP26."

Huit étudiants à l’origine du mouvement de grève

Cet appel à la mobilisation est à l’initiative de 8 étudiants, dont Paul fait partie. 31 organisations seront également présentes ce vendredi en soutien au mouvement, nous précise le jeune homme. "C’est une grève internationale, insiste Adélaïde Charlier. Plus de 190 pays dans le monde sont en grève ce vendredi." Et pour amasser un maximum de jeunes sur la Grand-Place, plusieurs actions ont été entreprises au préalable : "Il y a déjà une grosse mobilisation qui se fait grâce aux réseaux sociaux. L’événement Facebook a été repartagé. Ensuite, on a collé des affiches un peu partout dans la ville, on a fait des descentes d’auditoires pour parler aux étudiants, on a distribué des flyers…", développe le co-organisateur de l’événement.

Au niveau des écoles secondaires, ceux-ci ont été beaucoup moins concernés par les actions même si l’appel à la grève de demain s’adresse également à eux. "On n’est pas allé dans les écoles secondaires, mais j’ai appris que certaines écoles secondaires de la région comptaient se mobiliser et venir à LLN", note Paul Monier.

Au Lycée Martin V, les absents ne seront pas excusés !

Au Lycée Martin V, à Louvain-la-Neuve, seule une élève a manifesté son intérêt pour l’événement. "Elle est venue me voir mercredi pour me demander si elle pouvait y aller et si son absence serait excusée. Mais non, c’est une absence non-justifiée", indique le directeur de l’établissement.

"On dit non parce qu’on trouve que si on justifie ce genre de circonstance, on peut venir nous trouver pour toute autre sorte de circonstance, poursuit Damien Dejemeppe. En plus, on a eu des déboires à l’époque, avant la crise sanitaire, car beaucoup allaient aux manifestations en semaine mais pas les week-ends. Ce n’est pas cohérent."

Il faut savoir que le temps de midi à Martin V est prévu de 12h15 à 13h15. Les élèves ont donc la liberté de se rendre sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve entre 12h45 et 13h15, mais ils devront être de retour pour la reprise des cours à 13h15. "Ils ont le droit de sortir de l’école sur le temps de midi mais s’ils sont en retard, ils doivent passer à l’accueil et on signe le retard", dit-il.

Si le directeur de l’établissement n’est absolument pas contre ce mouvement, il rappelle que "nos missions sont de donner cours." Il précise que des groupements pour le climat, comme Green Team, existe au sein de l’école et que des sorties de ce type peuvent être organisées dans le cadre scolaire. Ce n’est malheureusement pas le cas ici.