"La sécurité des citoyens n'est plus assurée": les pompiers de Wavre déposent un préavis de grève (vidéo)

Ce lundi matin, les pompiers de Wavre ont déposé un préavis de grève. Ils dénoncent un manque d'effectifs.

Selon les pompiers de Wavre, le manque d'effectifs de la caserne devient réellement problématique. "On vient de le voir il y a quelques minutes, explique Eric Labourdette, président du secteur zones de secours (SFLP), à notre journaliste Gautier Falque. On part pour un dégât de tempête puis une ouverture de porte et il n'y a plus rien, il n'y a plus personne dans la caserne. Ce qui veut dire que tout le secteur de Wavre et environs, Ottignies, Louvain-la-Neuve, Chastre, se retrouvent sans protection en cas d'incendie. Il n'y a pas de pompiers qui interviendront. Forcément, les postes les plus lointains comme Nivelles, Tubize ou Braine-l'Alleud devront intervenir sur le secteur de Wavre. Ces secteurs seront à leur tour dégarnis. Le manque de personnel est récurrent. Il se constate à Wavre, mais aux postes de Nivelles et Braine-l'Alleud, c'est exactement la même situation. Il faut augmenter l'effectif de garde car aujourd'hui, les autorités de la zone Brabant wallon n'assurent plus la sécurité de leurs habitants et c'est dangereux."

Pour les pompiers, la sécurité des citoyens est mise en danger par ce manque d'effectifs. "Les temps d'intervention seront rallongés, à l'heure où tout le monde s'accorde à dire que chaque minute compte dans l'envoi des secours. Par exemple, à Chastre, un feu de cuisine a dégénéré et trois maisons sont parties en fumée parce qu'on n'a pas su envoyer les secours adéquats rapidement. Or, un arrêté royal détermine le type de secours et le nombre d'hommes qu'on doit envoyer à chaque intervention. Aujourd'hui, on constate que ces arrêtés royaux ne sont pas respectés dans la zone Brabant wallon, comme dans beaucoup d'autres zones. Le secours à la population, c'est un droit que chaque citoyen a. Aujourd'hui, force est de constater qu'on ne l'assure pas."