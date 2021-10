"On a créé une ambiance": Lanterna Magica, un parcours féérique à découvrir au château de La Hulpe

Lanterna Magica, le projet que Manu Braff coorganise au château de La Hulpe s’annonce somptueux. "L’idée c’est de créer une promenade magique dans une forêt" détaille-t-il sur le plateau du RTL info avec vous.

Une balade au milieu des arbres accompagné par des illuminations et des musiques d’ambiance. Une idée qui est venue naturellement…lors d’une balade "dans un bois près de Louvain", se souvient-il.

L’événement est organisé dans la forêt du Château de La Hulpe. "Un endroit inouï parce qu’il a tout. On n’utilise pas le château mais il est là et on le voit. Il y a un très beau lac, une promenade avec des sous-bois. Les couleurs sont magnifiques. Les arbres aussi."

"Quand on veut créer de la magie, on a besoin d’un endroit qui a ce qu’il faut", poursuit encore Manu Braff. "Un des éléments importants c’est qu’il y ait une promenade, qu’on en trouve une qui soit juste bien pour un grand public."

L’événement est, en effet, pensé pour le plus grand nombre. "On peut venir en couple, seul ou en famille" pour se promener dans ce parcours de "2km-2km et demi donc une bonne heure de marche."

Lanterna Magica veut offrir à ses visiteurs une expérience unique. "Déjà se balader dans un parc le soir, c’est particulier. On a créé une ambiance avec des installations de lumières qui sont jalonnées à travers le parcours avec une musique particulière mais aussi des moments de silence. On invite le public à se faire imprégner par ce qu’ils vont vivre dans cette forêt."

Le parcours réserve de nombreuses surprises aux visiteurs qui pourront croiser des comédiens qui rythmeront leur promenade.

Lanterna Magica se tient du 29 octobre au 12 décembre au château de La Hulpe.