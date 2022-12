"On se donne à fond pour cette période": à la veille du réveillon, ce magasin entame les derniers préparatifs

J-1 avant le réveillon de Noël. Pour les magasins, cela représente une des journées les plus importantes de l'année. Pour le personnel de cette grande surface à Waterloo, la journée sera difficile, mais elle en vaut la chandelle.

"C'est une journée assez longue pour nous" explique Jérémie Gilbert, pâtissier. Arrivé à 2h du matin, soit 3h plus tôt que d'habitude, il lui faut plus de temps pour préparer des commandes qui se font plus importantes en cette veille de fête de Noël. "On ne va pas se plaindre. C'est notre métier et c'est pour cela qu'on l'aime".

Même son de cloche dans la poissonnerie de la grande surface. Produit phare des festivités de fin d'année, ce sont quelque 800 homards, 12 500 huitres et 1,5 tonne de saumon qui seront vendus. "Tout est à faire pour le jour même" précise Aurélie Léonardo, vendeuse en poissonnerie. "On est prêt pour ça. C'est la plus grosse période de l'année donc on le sait" explique-t-elle.

Pour Michel Joly, manager commercial du magasin, il est important de motiver ses employés avant l'ouverture du magasin. "Si je passe sans rien leur dire, ils ne vont pas être contents". Certains clients, arrivés à l'ouverture, s'étonnent de voir déjà autant de monde. "Le parking était déjà plein à 8h30" explique une cliente.